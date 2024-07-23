Российский «Град» обрушился на командный пункт ВСУ в зоне спецоперации

Расчет РСЗО «Град» 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» нанес удар по позициям и командному пункту ВСУ. Видео с действиями российских артиллеристов опубликовало МО РФ.

Операторы беспилотников во время разведки обнаружили координаты и передали их артиллеристам. На записи, обнародованной ведомством, показано, как военнослужащие заряжают РСЗО, делают необходимые расчеты и ведут огонь. На кадрах видно, как реактивные снаряды поочередно сходят с трубчатых направляющих и устремляются к заветным целям.

Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. Также камеры БПЛА фиксируют результаты попаданий по целям.

С помощью объективного контроля удалось установить уничтожение разрозненного командного пункта и живой силы противника. Перезаряжание РСЗО «Град» расчеты производят в запасных районах, после чего выдвигаются на новые огневые позиции.

Минобороны России подчеркивает, что военнослужащие обеспечены всем необходимым - боеприпасами, провизией, экипировкой и водой, в отличие от противника. Подразделения материально-технического обеспечения доставляют все необходимое на передовую.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.