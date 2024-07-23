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Переведенный из ТЦК боец ВСУ рассказал, как сдался в плен в первом бою

В составе его отделения были только необстрелянные военнослужащие, признался пленный.
2024-07-23 11:43:47
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащий 144-й бригады ВСУ Александр Пинькоc, начинавший службу в роте охраны ТЦК, рассказал, как сдался в плен в первом же бою, после того как в блиндаж полетели гранаты. Видеозапись беседы с ним публикует Министерство обороны РФ.

«В первое время я попал служить в военкомате, при военкомате в ТЦК, в роту охраны. И было как-то спокойнее, пока не попал в эту бригаду. Потом уже начались физические нагрузки большие. И тоже думал, хотел списаться, не получилось, не дали списаться. Судился. Практически год, что служил уже в этой части, я больше по частям и по судам ходил, чем служил в той части», - признался он.

Пленный рассказал, что, несмотря на проблемы с позвоночником, его все равно отправили служить. Периодически переводили обратно в ТЦК, но ненадолго.

Командование заверило, что на передовой солдаты будут «просто наблюдать». Однако когда ВСУшников доставили выполнять задачу, они попали под обстрел ВС РФ. Российские военные вели огонь из минометов и забрасывали гранатами с дронов.

«Мы получили еще три гранаты в блиндаж и две дымовухи. Одна не сработала. Вторая уже сработала. И тогда уже вышли и сдались», - добавил пленный.

Пинькоc указал на плохое планирование боевых действий командованием ВСУ, колоссальные потери в живой силе и технике. По словам пленного, в составе отделения были только необстрелянные военнослужащие.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ВСУ #спецоперация #МО РФ #СВО
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