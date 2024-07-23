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Двоих жителей Мариуполя задержали за подготовку поджога мечети

Злоумышленников через мессенджер завербовали украинские спецслужбы.
Сергей Лебедев 2024-07-23 10:11:32
© Фото: ФСБ России © Видео: ФСБ России

В Мариуполе сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух местных жителей, планировавших выехать в Белгород и поджечь там мечеть. Радикалы в июне этого года через мессенджер были завербованы украинскими спецслужбами. Об этом заявили в ФСБ России.

«В результате реализации органами безопасности оперативных мероприятий их планы были вскрыты, задокументированы и пресечены», - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что задержанными оказались мужчины 1986 и 1993 годов рождения. На них завели уголовное дело по ч. 4 ст. 205.1 («Организация совершения террористического акта»).

Обвиняемые уже дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

#пожар #ФСБ #Задержание #поджог #мечеть #мариуполь #тероризм
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