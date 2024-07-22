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Генпрокурор РФ впервые прибыл в Пхеньян с визитом

Краснов обсудит в столице КНДР вопросы двустороннего сотрудничества.
Владимир Рубанов 2024-07-22 09:28:16
© Фото: Генпрокуратура России © Видео: Генпрокуратура России

Генеральный прокурор России Игорь Краснов прибыл в КНДР с визитом, сообщили в ведомстве. Это первый такой визит в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран.

В Пхеньяне Краснов проведет переговоры со своим северокорейским коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами.

В аэропорту генпрокурора России встречали официальные лица Корейской Народно-Демократической Республики, посол России Александр Мацегора и сотрудники российского дипломатического представительства в этой стране.

Предполагается, что стороны подпишут программу сотрудничества между Генпрокуратурой России и Центральной прокуратурой КНДР на 2024-2026 годы и обновленное соглашение между ведомствами.

#в стране и мире #переговоры #пхеньян #Визит #Генпрокуратура РФ #Игорь Краснов
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