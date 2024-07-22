МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Су-25 ВКС России ударили по спецтехнике ВСУ неуправляемыми ракетами

После пуска ракет летчики выполняют маневр и используют средства защиты от ПВО противника.
2024-07-22 08:03:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 поразили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

После пуска ракет экипажи выполнили маневрирование с отворотом, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«У нас имеются средства защиты от ПВО, активные и пассивные. Активные - это отстрел инфракрасных патронов. Пассивные - это средства предупреждения об облучении, которые информируют нас о захвате, обнаружении», - рассказал летчик Су-25 Владимир.

Передовой авиационный наводчик доложил, что все назначенные цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. Штурмовики ВКС России уничтожили специальную технику и живую силу противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#авиация #вкс россии #Минобороны России #Су-25 #спецоперация #штурмовики #группировка войск «Восток»
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 