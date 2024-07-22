Су-25 ВКС России ударили по спецтехнике ВСУ неуправляемыми ракетами

Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 поразили опорный пункт и живую силу противника в зоне ответственности группировки войск «Восток». Летчики нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

После пуска ракет экипажи выполнили маневрирование с отворотом, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«У нас имеются средства защиты от ПВО, активные и пассивные. Активные - это отстрел инфракрасных патронов. Пассивные - это средства предупреждения об облучении, которые информируют нас о захвате, обнаружении», - рассказал летчик Су-25 Владимир.

Передовой авиационный наводчик доложил, что все назначенные цели успешно поражены. Полет прошел в штатном режиме. Штурмовики ВКС России уничтожили специальную технику и живую силу противника.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.