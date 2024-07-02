Сегодня в Станице Луганской в ЛНР вспоминают жертв украинского авианалета. Ровно 10 лет назад ВСУ нанесли удар по мирному населенному пункту. Это стало одним из первых военных преступлений киевского режима. Тогда погибли 12 человек, в том числе и пятилетний ребенок. В память о жертвах налета установили мемориал. Сегодня жители Станицы Луганской почтили их минутой молчания и возложили цветы к памятной плите с именами погибших.

В руках - фотография жены Татьяны, вокруг устоявшие стены, остатки фундамента и груды кирпичей. Это все, что сейчас напоминает о доме, где Владимир Иванович жил с супругой и тещей. Обе погибли от ранений, в результате удара украинской авиации по Станице Луганской. Второго июля, 10 лет назад.

Кадры сделаны сразу после того, как в доме Владимира Гажемона потушили пожар. Но в те дни сам глава семьи думал лишь об одном. Чтобы жена выкарабкалась.

«Все было в руинах. Догорало. А жена потом еще в больнице лежала. Ей ногу оторвало. И пятого числа утром, она умерла», - рассказал Владимир Гажемон.

Спустя 10 лет, станичники в деталях помнят то утро. Как украинский самолет сначала нанес удар по местному РОВД, там погибли двое сотрудников. Затем зашел на второй круг.

Погибли двенадцать человек. Среди них Ваня Ермилов и его отец. Первого июля в семье был праздник. Мальчику исполнилось пять лет. На следующий день он вместе с папой пошли в гости к соседям.

«Утром он пошел соседям разнести кусочки торта. И самолет. Ой, папа - самолет летит. Прилетел... Ваню погрузили в машину. Он на переезде умер. До больницы не довезли», - рассказал крестный отец Ивана Ермилова Александр Барбуков.

Петр Иващенко говорит, что украинский летчик перед ударом шел так низко, что на фюзеляже отчетливо читались желто - синие цвета флага Украины. Он утверждает - самолетов было два.

«Смотрю, с таким свистом сумасшедшим. Я как закричал на всю улицу - ложитесь! Пацанчика положил под себя, тут рядышком на улице. А ему лет 17 - инвалид. Налетело - бочек пять было. Воронок штук двадцать. Это кассеты, пораскрывались. Меня подкинуло, бросило. Пацана аж понесло по улице, туда вниз», - вспомнил Петр Иващенко.

Здесь не было ополченцев или военных объектов, рассказывает Галина Григорова. Тогда - 10 лет назад - она была председателем станично-луганского поселкового совета. Сразу после налета помогала раненым. Некоторые пострадавшие оказались под завалами.

«Воронка была страшная. И мы сразу побежали сюда. Мгновенно. Я на улице Островского после того прилета была буквально через несколько минут. Те, кто дома были живые, выбежали. Жара стояла такая страшная. Никто такого даже представить не мог. Что так вот среди белого дня, самолет по мирным улицам», - поделилась Галина Григорова.

За месяц до трагедии в станице, ВВС Украины нанесли удар по Луганску, обстреливали мирные поселки республики. В то время, как Москва прилагала титанические усилия для сохранения территориальной целостности Украины, ВСУ убивали собственных сограждан.

«Уже на втором заходе был совершен удар именно по гражданским объектам, по улице. Скорее всего для того, чтобы вызвать массовые жертвы. По сути СБУ должна была наказать виновных. Ведь это военное преступление. Но, никто этого не сделал. И, естественно те западные кураторы, которые там находились дали указание тем шпионам, в лице ОБСЕ и другим международным организациям, чтобы они просто заткнули рот», - рассказал военный эксперт и сотрудник МВД ЛНР в 2014 году Андрей Марочко.

Украинские СМИ сразу после удара заявили, что к атаке на станицу украинские военные не причастны. Обвинив в ударе ополченцев. Однако, уже на следующий день депутат Верховной Рады Геннадий Москаль, которого не стало этой весной, все же признал - вину летчика ВВС Украины, но списал это на ошибку.

Жители станицы, не верят в ошибку пилота. Люди не сомневаются - это была спланированная атака.

«Запугивание. Ну а мы тут на улице, не сказать, что ярые активисты. Не активисты, но мы были против этого переворота. Майдана. Нам была Россия ближе», - сказал местный житель Владимир Гажемон

Станицу Луганскую наши войска освободили в первые дни спецоперации. Боевики отступили почти без боя. Оставив после себя многочисленные разрушения.

Многие свидетели того варварского авиаудара покинули станицу. Но в память о том дне, здесь установлено несколько мемориалов. Имена погибших выбиты на русском, и на украинском языках.