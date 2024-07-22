В горах Северной Осетии потерялись 12 туристов, из которых 10 детей

В горах Северной Осетии потерялась группа из 12 туристов, среди которых 10 подростков. На поиски пропавших выдвинулись две бригады спасателей - 8 человек и 2 единицы техники, сообщает региональный ГУ МЧС.

«В Алагирском районе заблудилась туристическая группа из города Долгопрудный из 12 человек, среди которых 10 детей в возрасте от 14 до 17 лет», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что путешественники были зарегистрированы в МЧС России и вышли на маршрут 2 дня назад - 20 июля.