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В подмосковном Путилково загорелся частный дом посреди жилого квартала

Площадь пожара составляет 96 квадратных метров.
Ирина Егорова 2024-07-22 18:42:58
© Фото: mitino_park, Telegram © Видео: moscowtop, Telegram

В эпицентре многоэтажного жилого квартала в подмосковном Путилково (Красногорск) загорелся частный дом в ЖК «Митино Парк». Очевидцы публикуют в соцсетях видео с кадрами пожара - видно уже достаточно разгоревшееся пламя и густой черный дым, поднимающийся в небо.

Местные жители сообщают, что на улице пахнет гарью. У дома в частном секторе полностью прогорела крыша. 

МЧС РФ сообщает, что площадь возгорания составляет почти 100 «квадратов». По предварительной информации, пострадавших нет.

#в стране и мире #пожар #Московская область #красногорск #путилково
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