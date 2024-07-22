В подмосковном Путилково загорелся частный дом посреди жилого квартала

В эпицентре многоэтажного жилого квартала в подмосковном Путилково (Красногорск) загорелся частный дом в ЖК «Митино Парк». Очевидцы публикуют в соцсетях видео с кадрами пожара - видно уже достаточно разгоревшееся пламя и густой черный дым, поднимающийся в небо.

Местные жители сообщают, что на улице пахнет гарью. У дома в частном секторе полностью прогорела крыша.

МЧС РФ сообщает, что площадь возгорания составляет почти 100 «квадратов». По предварительной информации, пострадавших нет.