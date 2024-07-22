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Артиллеристы показали, как пресекают попытки ВСУ форсировать Днепр

Из-за дефицита боеприпасов националисты все реже наносят ответные удары.
Михаил Аброськин 2024-07-22 19:22:19
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские артиллеристы продолжают уничтожать украинских националистов на правом берегу Днепра. Позиции боевиков давно пристреляны. Наводчики делают лишь поправку на ветер и результат не заставляет себя долго ждать. Со второго же выстрела фиксируется попадание.

Ответ с вражеской стороны не следует. Украинские орудия все чаще молчат. Одна из главных причин - дефицит боеприпасов у противника.

«Сейчас больше БПЛА. В основном птички летают. А снарядов, видимо, у них не хватает», - отмечает заместитель командира взвода с позывным «Турист».

За минувший год беспилотники стали едва ли не главным оружием на берегах Днепра. Ежедневно с помощью БПЛА разведке удается уничтожать с десяток целей. Чаще других попадаются лодки, на которых националисты все еще пытаются перебраться через реку.

Наши дроны залетают все дальше в тылы врага и наносят удары там, где их не ждут. За лучшими специалистами боевики ведут настоящую охоту. Они бросают на поиски российских расчетов все силы, запускают в небо беспилотники-разведчики. Но и их ждет «сюрприз».

Зенитно-ракетные комплексы группировки войск «Днепр» дежурят круглосуточно. Расчеты ПВО прикрывают не только военные, но и гражданские объекты.

#артиллерия #бпла #ВСУ #спецоперация #Днепр #Херсонская область #СВО
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