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Путин подписал закон о банковских соцвкладах для малоимущих граждан

На социальный вклад или счет можно будет внести не более 50 тысяч рублей. Благодаря данной мере гражданин сможет получать гарантированный доход.
Ирина Егорова 2024-07-22 18:20:10
© Фото: Kremlin Poolvia Global Look Press, Global Look Press

В России с июля 2025 года можно будет открыть социальный банковский вклад в пределах 50 тысяч рублей. Такая возможность будет предоставлена только для малоимущих граждан.

Изменения в закон «О банках и банковской деятельности» подписал 22 июля российский лидер Владимир Путин. Он размещен на сайте официального опубликования нормативных актов.

Граждане с низким уровнем доходов смогут открыть один социальный банковский вклад на сумму до 50 тысяч рублей и один социальный банковский счет.  Цель нововведения - оказать социальную поддержку гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.

Отмечается, что банки не вправе отказать в данной услуге при соответствии граждан необходимым условиям.

#в стране и мире #Владимир Путин #вклад #банк #Доход #счет #Малоимущие #документ
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