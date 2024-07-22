Путин подписал закон о банковских соцвкладах для малоимущих граждан

В России с июля 2025 года можно будет открыть социальный банковский вклад в пределах 50 тысяч рублей. Такая возможность будет предоставлена только для малоимущих граждан.

Изменения в закон «О банках и банковской деятельности» подписал 22 июля российский лидер Владимир Путин. Он размещен на сайте официального опубликования нормативных актов.

Граждане с низким уровнем доходов смогут открыть один социальный банковский вклад на сумму до 50 тысяч рублей и один социальный банковский счет. Цель нововведения - оказать социальную поддержку гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, позволяя им получать гарантированный доход по счетам и вкладам.

Отмечается, что банки не вправе отказать в данной услуге при соответствии граждан необходимым условиям.