Комиссия МАК раскрыла обстоятельства крушения SSJ под Коломной

Специалисты установили обстоятельства крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 под Коломной, расследование для определения причин продолжается, сообщили в МАК.

Экипаж самолета в ходе полета перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями, однако снижение остановить не удалось. Это произошло на шестой минуте полета. Регистрация параметров полета прекратилась в 14.59.15, сказано в пресс-релизе.

В МАК направили авиационным властям документы, в которых описали выявленные проблемы и дали рекомендации для коррекции.

Напомним, что лайнер Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье во время перегоночного рейса до аэропорта Внуково. Самолет потерпел крушение после технического обслуживания на авиационном заводе.

Лайнером управлял 53-летний пилот Евгений Булавко с налетом более 5 000 часов. В составе экипажа также были пилот Владислав Харламов и бортпроводник Максим Лукманов. Экипаж погиб.