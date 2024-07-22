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Комиссия МАК раскрыла обстоятельства крушения SSJ под Коломной

Самолет перешел на снижение на шестой минуте после взлета. Регистрация параметров полета прекратилась в 14.59.15.
Ирина Егорова 2024-07-22 17:42:55
© Фото: ТРК «Звезда»

Специалисты установили обстоятельства крушения лайнера Sukhoi Superjet 100 под Коломной, расследование для определения причин продолжается, сообщили в МАК.

Экипаж самолета в ходе полета перешел на ручное управление боковой ручкой управления и двигателями, однако снижение остановить не удалось. Это произошло на шестой минуте полета. Регистрация параметров полета прекратилась в 14.59.15, сказано в пресс-релизе. 

В МАК направили авиационным властям документы, в которых описали выявленные проблемы и дали рекомендации для коррекции.

Напомним, что лайнер Sukhoi Superjet 100 разбился в Подмосковье во время перегоночного рейса до аэропорта Внуково. Самолет потерпел крушение после технического обслуживания на авиационном заводе.

Лайнером управлял 53-летний пилот Евгений Булавко с налетом более 5 000 часов. В составе экипажа также были пилот Владислав Харламов и бортпроводник Максим Лукманов. Экипаж погиб.

#Самолет #крушение #экипаж #МАК #обстоятельства #Коломна
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