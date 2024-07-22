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Гладков: двое детей получили ранения в Никольском после атаки ВСУ

У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго - поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги.
Андрей Аркадьев 2024-07-22 17:16:01
© Фото: Настоящий Гладков, Telegram

Два мальчика пострадали в селе Никольское Белгородской области в результате воздушных атак киевских формирований. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Один ребенок получил осколочное ранение ноги и лица, второй - поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги. Пострадавших детей доставят в больницу, где им окажут необходимую медицинскую помощь.

Глава региона также сообщил о повреждении пяти машин, окон, кровли и заборов в 10 частных домах. При этом два здания серьезно пострадали.

Губернатор добавил, что после отражения атаки силами ПВО в Нечаевке в частном доме выбило окна и получили повреждения две машины. Гладков также рассказал о характере повреждений частного дома в Вергилевке. Пробита крыша, разрушена летняя кухня и поврежден один автомобиль. Также осколками посечен социальный объект.

#в стране и мире #белгородская область #ВСУ
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