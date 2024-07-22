Пермский бизнесмен попытался подкупить налоговиков деньгами в салате

В Перми предприниматель попытался дать налоговикам деньги, которые спрятал в листья салата. Кадры с задержанием публикует УФСБ России по Пермскому краю.

Бизнесмен хотел, чтобы налоговики перестали проверять его компанию, и решил «занести» в налоговую службу полмиллиона рублей. Он завернул стопку с пятитысячными купюрами в мультифору и замотал ее в листья салата. При попытке передачи взятки предпринимателя схватили с поличным.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный планировал передать 500 тысяч рублей с целью прекращения мероприятий налогового контроля», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о взятке (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.