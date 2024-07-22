МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Пермский бизнесмен попытался подкупить налоговиков деньгами в салате

Купюры были завернуты в пучок листового салата.
Андрей Аркадьев 2024-07-22 15:46:38
© Фото: УФСБ России по Пермскому краю © Видео: УФСБ России по Пермскому краю

В Перми предприниматель попытался дать налоговикам деньги, которые спрятал в листья салата. Кадры с задержанием публикует УФСБ России по Пермскому краю.

Бизнесмен хотел, чтобы налоговики перестали проверять его компанию, и решил «занести» в налоговую службу полмиллиона рублей. Он завернул стопку с пятитысячными купюрами в мультифору и замотал ее в листья салата. При попытке передачи взятки предпринимателя схватили с поличным.

«В результате комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлено, что задержанный планировал передать 500 тысяч рублей с целью прекращения мероприятий налогового контроля», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело о взятке (ч. 4 ст. 290 УК РФ). Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

#в стране и мире #взятка #уфсб #капуста
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
2
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
4
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
5
СВО. Трофеи
6
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
7
Связь в СВО
8
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
9
Командный пункт системы ПРО
10
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 