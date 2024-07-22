«Хромая утка»: сторонники и противники оценили выход Байдена из гонки

Диктор на американском телевидении говорит: старая эра закончилась и наступила новая эра. Новая эра в США началась в 13:46 по местному времени. В эти минуты действующий президент США Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки, опубликовав свое сообщение в социальной сети Х.

«Для меня было величайшей честью служить для вас президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я уверен, что для партии и страны будет лучше, если я выйду из гонки и сконцентрируюсь на том, чтобы исполнять обязанности президента до конца срока», - говорится в нем.

Это не последнее его слово. Байден пообещал лично обратиться к нации и подробно объяснить свое решение. И пока либеральные СМИ чуть ли не скорбят в эфирах телеканалов, а влиятельные демократы выражают слова поддержки Байдену - в их числе бывший президент Барак Обама, чета Клинтонов, бывший спикер палаты представителей Ненси Пелоси - республиканцы ликуют и требуют более радикальных перемен.

Например, спикер нижней Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон и вовсе призвал к немедленной отставке Байдена с поста президента. Дональд Трамп, который не так давно пережил покушение и сейчас - главный оппонент в этой предвыборной гонке - основательно проехался по Байдену.

«Продажный Джо Байден, безусловно, худший президент в истории нашей страны. Он сделал все возможное, чтобы разрушить нашу страну, от нашей южной границы до энергетического господства, национальной безопасности, международного авторитета и многого другого», - написал он.

На решение Байдена снять свою кандидатуру пресса отреагировала неоднозначно. Обложки изданий пестрят заголовками. Наиболее яркая - у издания Time. Вице-президент Камала Харрис идет по следам - или наступает на пятки - пока еще действующего президента. Байден в своем обращении не передавал эстафету Харрис, но поблагодарил ее и поддержал. Через несколько часов после этого она заявила, что согласна бороться за выдвижение на пост главы государства.

Для большей части демпартии Харрис - наиболее очевидный вариант. Она вице-президент, ее имя на слуху: первая темнокожая женщина в истории США на этом посту, первый политик такого ранга азиатского происхождения. Соцопросы показывают, что если бы выборы были сейчас, то в схватке с Трампом голоса разделились бы поровну. Но ее кандидатура устраивает далеко не всех.

«Я думаю, что Камала Харрис - это партия войны. Она - ястреб войны. Вы знаете, Демократическая партия всегда была партией мира. Но Камала Харрис - военный ястреб, когда речь идет об Украине. Она - военный ястреб в отношении Китая. Я думаю, мы должны найти способы сосуществовать с остальным миром, насколько это возможно», - говорит независимый кандидат в президента Роберт Кеннеди-младший.

Еще один вопрос - финансирование. Деньги, собранные на предвыборную кампанию Джо Байдена, могут перейти в распоряжение Харрис, но только если она официально станет кандидатом на пост президента страны от демпартии. И пока крупные спонсоры кампании Байдена отказываются выделять средства, приходится довольствоваться лишь пожертвованиями.

Байден оставляет тяжелое наследие. Перед демократами и Харрис лично сейчас стоит сложная задача: ей нужно сделать все возможное, чтобы не потерять тех избирателей, которые собирались отдать голоса за действующего президента.

Но будет ли она следовать предвыборной программе своего предшественника? Именно она отвечала за миграционную реформу, которую смягчил Байден. По разным оценкам, больше двух миллионов нелегалов хлынули сплошным потоком за американской мечтой через границу США и Мексики лишь в прошлом году. Политический вектор Байдена привел Соединенные Штаты в глубокую экономическую яму и к энергетическому кризису. Бегство из Афганистана в 2021 году и спонсирование террористического киевского режима. Харрис на международной арене - сторонница жесткой политики и давления на страны, которые десятилетиями находятся под санкциями.

«Президент Соединенных Штатов Америки сегодня трусливо убежал с избирательной кампании, поняв, что его никто не изберет. Такие, как Байден, должны привлекаться к ответственности за санкции, за развязанную войну на Украине, за разрушение экономики европейских государств, за то, что США делают по отношению к кубинскому народу», - заявил председатель Государственной думы России Вячеслав Володин.

Республиканцы и сейчас не намерены оставлять Байдена в покое, желая добиться его отставки по состоянию здоровья. Тему адекватности президента на брифингах Белого Дома поднимали слишком часто. Был повод: регулярные ошибки в речи и набор случайных фраз, потеря ориентации в пространстве, странное поведение на публике и падения, падения, падения.

Байден за полгода до окончания своих президентских полномочий и меньше чем 5 месяцев до выборов официально становится «хромой уткой». Так в США называют покидающего свой пост президента.