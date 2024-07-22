Совокупные потери украинской стороны за сутки составили до 1 970 человек и танк Leopard, следует из сводки Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, только в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли более 520 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, противник на данном направлении лишился германского танка Leopard, американского БТР М113 и девяти автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L119 и пушка МТ-12 «Рапира». Кроме того, взлетели на воздух три склада с украинскими боеприпасами.

Отличились и силы ПВО. Так, за сутки сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 163 дрона ВСУ, в том числе 80 над территорией РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.