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ВСУ за сутки потеряли до 1 970 человек и танк Leopard

Германский танк Leopard был уничтожен в зоне ответственности группировки войск «Запад».
2024-07-22 13:33:57
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Совокупные потери украинской стороны за сутки составили до 1 970 человек и танк Leopard, следует из сводки Министерства обороны РФ о проведении специальной военной операции.

По данным российского оборонного ведомства, только в зоне ответственности группировки войск «Запад» ВСУ потеряли более 520 военнослужащих. Помимо потерь в живой силе, противник на данном направлении лишился германского танка Leopard, американского БТР М113 и девяти автомобилей.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены польская САУ Krab, американская гаубица М198, САУ «Гвоздика», британская гаубица L119 и пушка МТ-12 «Рапира». Кроме того, взлетели на воздух три склада с украинскими боеприпасами.

Отличились и силы ПВО. Так, за сутки сбиты три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью американской РСЗО HIMARS, и 163 дрона ВСУ, в том числе 80 над территорией РФ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#ВСУ #спецоперация #Леопард #МО РФ #Потери #СВО
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