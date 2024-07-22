В Курской области из-за атаки БПЛА без света остались 5 тысяч жителей

Сегодня украинские националисты атаковали поселок Глушково в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

По словам главы региона, боевики сбросили с дрона взрывное устройство. В итоге были повреждены линии электропередачи. Без света остались более 5 000 жителей.

Алексей Смирнов отметил, что ремонтные работы начнутся, когда позволит обстановка.

Напомним, минувшей ночью российские военные уничтожили 75 беспилотников. Вражеские БПЛА сбили над Белгородской, Воронежской, Ростовской и Смоленской областями, Краснодарским краем, а также акваториями Черного и Азовского морей.