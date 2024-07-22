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Российский буксир задействовали в учениях с ВМС Ирана на Каспии

Экипаж аварийно-спасательного судна Каспийской флотилии и моряки ВМС Ирана оказали помощь кораблю, условно получившему повреждения, отработали поиск и спасение находящегося в воде экипажа.
2024-07-22 13:54:09
© Фото: ОАО КБ «Вымпел»

Экипаж спасательного буксирного судна проекта 22 870 СБ-45 Каспийской флотилии принял участие в совместных учениях с ВМС Ирана, сообщает Министерство обороны РФ.

В ходе учений моряки отработали оказание помощи терпящему бедствие кораблю, поиск и спасение находящегося в воде экипажа. Затем аварийное судно было взято на буксир, для того чтобы доставить его на базу.

СБ-45 построен в Астраханском филиале Центра судоремонта «Звездочка». Буксиры проекта 22 870 предназначены для буксировки и снятия с мели кораблей, тушения пожаров как на воде, так и на береговых сооружениях, эвакуации личного состава и оказания медицинской помощи пострадавшим.

В мае в Астрахани было спущено на воду новое спасательно-буксирное судно «Михаил Чеков». Оно стало седьмым в проекте 22 870. Первым в состав флота в 2014 году вошел буксир СБ-45.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Каспийская флотилия #МО РФ #вмс ирана #буксир
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