Операторы российских дронов сорвали ротацию врага под Вербовым

Операторы дронов новороссийских десантников уничтожили украинских боевиков в опорном пункте и сорвали ротацию противника к северо-западу от Вербового в Запорожской области. Кадры боевой работы российских военнослужащих публикует Министерство обороны РФ.

Камеры разведывательных беспилотников зафиксировали, как FPV-дроны влетают прямо в окопы, в которых сидит противник, после чего происходят детонации, в воздух поднимаются клубы дыма.

Также в ролике показаны кадры сброса снарядов с БПЛА. На записи видно, как передвигаются украинские военнослужащие. Им прямо под ноги сбрасываются снаряды, после чего происходят взрывы.

В описании к видео сказано, что в опорном пункте ВСУ был замечен личный состав, принимающий пищу. Сориентировавшись, оператор направил на них FPV-дрон и точным ударом уничтожил двух националистов.

Ночью противник хотел провести ротацию личного состава. Тремя точными сбросами ВОГ с квадрокоптера был поврежден пикап ВСУ, а также ликвидировано до отделения пехоты противника.

Военнослужащие разведывательных подразделений и подразделений БПЛА Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ с помощью квадрокоптеров с устройствами для сброса боеприпасов и FPV-дронов за прошедшую неделю нанесли несколько десятков точных ударов по опорным пунктам противника в районе Вербового Запорожской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.