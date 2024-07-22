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Расчеты «Гвоздик» разгромили опорник ВСУ на правом берегу Днепра

Вместе с опорным пунктом была уничтожена живая сила киевских формирований.
2024-07-22 11:38:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 122-мм самоходных орудий 2С1 «Гвоздика» группировки войск «Днепр» поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем живую силу украинских боевиков. Кадры боевой работы артиллеристов публикует Министерство обороны РФ.

Координаты выявили разведчики и передали артиллеристам, после чего по противнику нанесли удар. Огонь корректировался с помощью БПЛА, также камера беспилотника зафиксировала последствия попадания. На записи показан процесс стрельбы в ночное время суток.

В описании к кадрам сказано, что расчет «Гвоздики» нанес огневое поражение по выявленным замаскированным огневым позициям ВСУ. Когда цель поражена, расчет быстро выполняет перекат, меняя позицию для выполнения новых задач.

Военнослужащие каждый день ведут боевую работу. Артиллеристы уничтожают укрепленные и замаскированные позиции ВСУ, склады с боеприпасами, бронетехнику и плавсредства ВСУ на правом берегу Днепра.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #МО РФ #Гвоздика #СВО
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