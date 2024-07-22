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В Одессе прогремел мощный взрыв

Над местом взрыва поднимается густой дым, который видно из разных частей города.
Сергей Лебедев 2024-07-22 11:31:15
© Фото: Kay Nietfeld, dpa, Global Look Press

Сегодня утром в Одессе прогремел сильный взрыв. Об этом со ссылкой на украинские средства массовой информации сообщает RT. По словам местных жителей, поднялся густой столб дыма, который видно из разных частей города.

В Одесской области объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствует онлайн-карта украинского Министерства цифровой трансформации. Жителей и гостей города призвали проследовать в укрытия.

Напомним, ранее сообщалось о продолжительной воздушной тревоге в Харьковской области Украины. Там сирены не смолкали около 15 часов.

Тогда же воздушная тревога была объявлена в Николаевской, Сумской, Кировоградской, Черниговской и Днепропетровской областях.

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