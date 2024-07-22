Под Белгородом при атаке дрона ВСУ погиб тракторист

Сегодня утром в селе Устинка Белгородского района украинский беспилотник атаковал трактор, работавший в поле. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова. В результате удара дрона погиб тракторист.

«Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения. Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом», - сказал губернатор.

Также в результате атаки пострадала супруга тракториста. Она получила осколочное ранение правого бедра.

Женщину госпитализировали в больницу.