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Под Белгородом при атаке дрона ВСУ погиб тракторист

Трагедия произошла сегодня утром в селе Устинка.
Сергей Лебедев 2024-07-22 10:50:32
© Фото: Henning Kaiser, dpa, Global Look Press

Сегодня утром в селе Устинка Белгородского района украинский беспилотник атаковал трактор, работавший в поле. Об этом сообщает Радио Sputnik со ссылкой на главу региона Вячеслава Гладкова. В результате удара дрона погиб тракторист.

«Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения. Был настоящим хозяйственником и ответственным специалистом», - сказал губернатор.

Также в результате атаки пострадала супруга тракториста. Она получила осколочное ранение правого бедра.

Женщину госпитализировали в больницу.

#в стране и мире #дрон #белгородская область #атака #удар #трактор #губернатор #Вячеслав Гладков #Устинка
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