Артиллеристы показали, как стреляют из пушки М-46 в режиме «пулемета»

Российские артиллеристы группировки войск «Север» продемонстрировали режим «Пулемета» при стрельбе из артиллерийских орудий в зоне СВО.

Нестареющая классика - по живой силе противника удар наносит пушка М-46. Проходит совсем немного времени и на позиции раздается еще одна команда.

В случае необходимости расчет орудия работает в режиме «пулемета». 130-миллиметровые снаряды легче, чем у того же «Гиацинта». А значит и подготовка к выстрелу проходит гораздо быстрее.

«Вот сегодня ночью отработали. Они попытались поменять людей. Ночью мы два раза взводили "пулемет". Вот и отразили у них ротацию. Они увидели, что по ним работают в два орудия, и обратно свернулись», - рассказал командир орудия Даниил.

Артиллерист также добавил, что иногда, для того, чтобы накрыть большую площадь, работают два-три орудия. В среднем каждые 15 секунд производится выстрел.

Военнослужащие сработались на столько, что могут выполнять задачи друг-друга в экстренных ситуациях.

«Сложностей нет. Главное - быстрее опыт набрать и все. Чтобы это делать быстро, скажем так. Наводиться и ничего сложного нет в общем. Каждый обучен, каждый друг-друга может заменить в расчете», - рассказал военнослужащий с позывным «Большой».

Как он еще отметил, в современных войнах и, возможно, в будущих конфликтах, без артиллерии никому не обойтись.