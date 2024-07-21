У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у побережья Курильских островов, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова начальника сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.

«Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировано 21 июля в 15.27 (07.27 мск). Его эпицентр располагался в 110 километрах южнее села Головнино на курильском острове Кунашир», - рассказала Семенова.

По предварительным данным, землетрясение зафиксировали в селе Малокурильском на острове Шикотан. Оно достигло 3-4 баллов по шкале Рихтера. Начальник сейсмостанции уточнила, что очаг находился на глубине 45 километров.