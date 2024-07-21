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Пересдача ЕГЭ позволила 122 выпускникам набрать максимальный балл

По данным Рособрнадзора, всего в пересдаче приняли участие 105 009 выпускников.
Глеб Владовский 2024-07-21 08:37:37
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Около 122 выпускников набрали максимальный балл по ЕГЭ благодаря пересдаче. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике - 20, русскому и профильной математике - по 8», - приводит слова заявления ТАСС.

Уточняется, что всего в пересдаче приняли участие 105 009 выпускников. Из них 1022 человека набирали от 81 до 99 баллов, что составляет 1% от общего количества пришедших на пересдачу. Улучшили свои результаты 862 участника. В их числе 253 человека успешно пересдали информатику, 200 - русский язык, и профильную математику - 142 выпускника.

Согласно статистике, 73% сдававших ЕГЭ в дополнительные дни улучшили свой результат, у 9% показатели остались прежними. Остальные набрали меньше баллов.

#в стране и мире #ЕГЭ #рособрнадзор #пересдача ЕГЭ
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