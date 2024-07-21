Пересдача ЕГЭ позволила 122 выпускникам набрать максимальный балл

Около 122 выпускников набрали максимальный балл по ЕГЭ благодаря пересдаче. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

«54 высокобалльника из категории 81-99 баллов пересдали на 100 баллов, из них наибольшее количество таких участников ЕГЭ по информатике - 20, русскому и профильной математике - по 8», - приводит слова заявления ТАСС.

Уточняется, что всего в пересдаче приняли участие 105 009 выпускников. Из них 1022 человека набирали от 81 до 99 баллов, что составляет 1% от общего количества пришедших на пересдачу. Улучшили свои результаты 862 участника. В их числе 253 человека успешно пересдали информатику, 200 - русский язык, и профильную математику - 142 выпускника.

Согласно статистике, 73% сдававших ЕГЭ в дополнительные дни улучшили свой результат, у 9% показатели остались прежними. Остальные набрали меньше баллов.