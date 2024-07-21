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В Рособрнадзоре мигрантов призвали заранее учить детей русскому языку

Русский язык необходимо знать детям мигрантов, чтобы общаться со сверстниками в школе, где преподают на официальном языке России.
Услада Дубинина 2024-07-21 08:05:09
© Фото: Виталий Аньков, РИА Новости

Перед началом обучения в школе детям мигрантов необходимо выучить русский язык, чтобы понимать культурный код и общаться со сверстниками. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», - сказал Мурзаев.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень мер для совершенствования миграционной политики. Бастрыкин призвал синхронизировать получение российского паспорта и становление на воинский учет, а также добавить несколько пунктов, связанных с совершением преступления, в основания для лишения приобретенного гражданства.

#школа #мигранты #русский язык #рособрнадзор
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