В Рособрнадзоре мигрантов призвали заранее учить детей русскому языку

Перед началом обучения в школе детям мигрантов необходимо выучить русский язык, чтобы понимать культурный код и общаться со сверстниками. Об этом агентству РИА Новости заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Если какая-то семья решает переехать и здесь жить, чтобы дети учились в наших школах, конечно, они долгосрочно, заранее должны работать над тем, чтобы ребенок знал русский язык», - сказал Мурзаев.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин направил в Госдуму перечень мер для совершенствования миграционной политики. Бастрыкин призвал синхронизировать получение российского паспорта и становление на воинский учет, а также добавить несколько пунктов, связанных с совершением преступления, в основания для лишения приобретенного гражданства.