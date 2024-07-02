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Россиянам рассказали, какие продукты помогут приобрести красивый загар

Определенные продукты содержат витамины и аминокислоты, которые помогут не только защитить кожу от вредных солнечных лучей, но и получить красивый загар.
Игнат Далакян 2024-07-02 18:20:42
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Для того чтобы получился красивый загар, необходимо включать в рацион продукты, в которых содержатся определенные витамины и аминокислоты. Об этом рассказала в интервью Радио Sputnik врач-диетолог Людмила Денисенко.

По словам эксперта, организму не хватает вырабатываемого под воздействием солнца витамина D. Поэтому его необходимо получать с продуктами.

«Это жирная рыба, яйца, молоко. Больше всего витамина D содержится в проростках пшеницы, в маслах холодного отжима, в грецких орехах и семечках кунжута», - рассказала диетолог.

Она также напомнила о важных аминокислотах, которые стимулируют выработку в коже меланина - пигмента, отвечающего за загар. Это тирозин и триптофан. Они в основном содержатся в животных продуктах - это индейка, сыр, мясо и говяжья печень, пояснила эксперт.

Чтобы защитить кожу не только от свободных радикалов, но и от ожогов, необходим бета-каротин. По словам Денисенко, его можно получить, выпив томатного или морковного сока перед выходом на солнце. А чтобы бета-каротин хорошо усвоился, диетолог предлагает в сок добавить чайную ложку сливок или растительного масла.

Для защиты кожи от вредных лучей необходимо включать в рацион рыбу и морепродукты, которые содержат омега-3 жирные кислоты и витамин Е. Аналогичную функцию выполняет и витамин С. Он есть в капусте, шпинате, петрушке, укропе. Зеленые овощи являются мощными антиоксидантами и помогают защитить кожу от вредных последствий воздействия солнечных лучей.

Ранее эксперт рассказал о необычном способе перенести сильную жару. Один из них - выпить горячего чая.

#в стране и мире #рацион #солнце #диетолог #загар #продукты питания #пигмент #меланин
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