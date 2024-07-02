Вызвавшие задержки рейсов забастовки в Анталье продлятся до 14 июля

Забастовка авиадиспетчеров в аэропорту Антальи, которая уже привела к задержкам многих рейсов, включая перелеты в Россию, продолжится с 3 по 14 июля. Об этом сообщает турецкое издание Turizm Gazetesi.

Акция «Работа без инициативы» (IAC) прошла с 20 по 30 июня. В Союзе авиадиспетчеров заявили, что она не повлияла на решение проблемы низких зарплат и плохих условий труда.

«За прошедший период не было предпринято никаких усилий для решения проблемы и не было проведено никакой конкретной работы в соответствии с данными обещаниями», - говорится в заявлении.

Издание отмечает, что это может вновь нарушить работу аэропорта, а также привести к задержкам рейсов.

Диспетчеры сообщили, что акции могут продлиться все лето, пока не будет предложено конкретное решение.