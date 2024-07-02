МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВС РФ за сутки поразили девять самолетов ВСУ

Из этого количества семь самолетов были уничтожены и два повреждены.
2024-07-02 13:09:58
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Российские войска устроили черный день для украинской военной авиации. За сутки удалось поразить девять вражеских самолетов, из них семь были потеряны противником безвозвратно. Об этом сообщает Минобороны России. 

Семь самолетов Су-27 были поражены в ходе группового удара высокоточным оружием по аэродрому Миргород в Полтавской области. Еще два удалось повредить. 

Кроме этого, по одному истребителю МиГ-29 и Су-27 сбили средства российской ПВО. 

Также российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении беспилотника Bayraktar TB2 турецкого производства. Он вошел в список из 81 украинского беспилотного летательного аппарата, уничтоженного за сутки боев. 

Еще в МО РФ заявили об уничтожении в воздухе шести крылатых ракет Storm Shadow британского производства, авиабомбы Hammer, сделанной во Франции, и реактивного снаряда РСЗО HIMARS, поставленной боевикам из Америки. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#авиация #МиГ-29 #Су-27 #ВСУ #спецоперация #уничтожение #Потери врага
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
3
СВО. Трофеи
4
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
5
Связь в СВО
6
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
7
Командный пункт системы ПРО
8
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
9
Духовное оружие
10
Станкостроение. Фильм 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 