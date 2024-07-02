ВС РФ за сутки поразили девять самолетов ВСУ

Российские войска устроили черный день для украинской военной авиации. За сутки удалось поразить девять вражеских самолетов, из них семь были потеряны противником безвозвратно. Об этом сообщает Минобороны России.

Семь самолетов Су-27 были поражены в ходе группового удара высокоточным оружием по аэродрому Миргород в Полтавской области. Еще два удалось повредить.

Кроме этого, по одному истребителю МиГ-29 и Су-27 сбили средства российской ПВО.

Также российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении беспилотника Bayraktar TB2 турецкого производства. Он вошел в список из 81 украинского беспилотного летательного аппарата, уничтоженного за сутки боев.

Еще в МО РФ заявили об уничтожении в воздухе шести крылатых ракет Storm Shadow британского производства, авиабомбы Hammer, сделанной во Франции, и реактивного снаряда РСЗО HIMARS, поставленной боевикам из Америки.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.