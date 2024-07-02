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В Москве в подъезде многоквартирного дома нашли младенца

Новорожденную девочку доставили в медицинское учреждение.
Услада Дубинина 2024-07-02 13:15:26
© Фото: Прокуратура Москвы, Telegram © Видео: Прокуратура Москвы, Telegram

Младенца обнаружили в подъезде жилого дома на востоке Москвы, об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«По предварительным данным, женщина проникла в подъезд жилого дома, зайдя за одним из жильцов, открывшим дверь, а затем оставила там свою новорожденную дочь», - указано в сообщении.

Личность новоиспеченной матери установлена. Обнаруженного младенца доставили в медицинское учреждение, жизни новорожденной ничего не угрожает. Преображенская межрайонная прокуратура сообщила, что устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведомство взяло под контроль жизнеустройство грудного ребенка.

#Москва #в стране и мире #младенец #новорожденный #мама
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