В Москве в подъезде многоквартирного дома нашли младенца

Младенца обнаружили в подъезде жилого дома на востоке Москвы, об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
«По предварительным данным, женщина проникла в подъезд жилого дома, зайдя за одним из жильцов, открывшим дверь, а затем оставила там свою новорожденную дочь», - указано в сообщении.
Личность новоиспеченной матери установлена. Обнаруженного младенца доставили в медицинское учреждение, жизни новорожденной ничего не угрожает. Преображенская межрайонная прокуратура сообщила, что устанавливает обстоятельства произошедшего. Ведомство взяло под контроль жизнеустройство грудного ребенка.
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