Баллон взорвался на крыше автобуса с пассажирами в Москве

Баллон взорвался на крыше автобуса, который подъезжал к остановке в Москве, об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Сегодня около 12.30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а, произошел инцидент с участием автобуса 672 маршрута», - указано в сообщении.

По данным департамента, водитель услышал хлопок и остановил движение автобуса. Среди пассажиров никто не пострадал. Водителю автобуса оказали медицинскую помощь. Врачи обнаружили у него скальпированную рану головы, об этом сообщает «360». Состояние водителя оценивается как тяжелое.