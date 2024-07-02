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Баллон взорвался на крыше автобуса с пассажирами в Москве

При взрыве баллона пострадал водитель транспортного средства.
Услада Дубинина 2024-07-02 13:25:24
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Баллон взорвался на крыше автобуса, который подъезжал к остановке в Москве, об этом сообщили в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

«Сегодня около 12.30 в Ижорском проезде, в районе дома 5а, произошел инцидент с участием автобуса 672 маршрута», - указано в сообщении.

По данным департамента, водитель услышал хлопок и остановил движение автобуса. Среди пассажиров никто не пострадал. Водителю автобуса оказали медицинскую помощь. Врачи обнаружили у него скальпированную рану головы, об этом сообщает «360». Состояние водителя оценивается как тяжелое.

#Москва #в стране и мире #взрыв #автобус #транпорт
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