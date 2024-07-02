Опубликованы кадры уничтожения позиций ВСУ в районе Выемки

Беспилотники превратили в кошмар жизнь боевиков из состава 10-й огшбр ВСУ на Северском направлении. Кадры уничтожения украинских позиций публикует МО РФ.

По данным российского оборонного ведомства, удары по противнику наносились в районе Выемки. Отличились операторы ударных дронов 123-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Юг».

Камера беспилотника зафиксировала, как FPV-дроны влетают прямо в окопы, по которым передвигаются украинские боевики, после чего происходят детонации, в воздух поднимаются клубы дыма.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») от обычных отличает высокая скорость. Они оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на очки виртуальной реальности оператора. То есть управление такими дронами осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.