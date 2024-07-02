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Российские гранатометчики уничтожили «Пламенем» боевиков в зоне СВО

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя».
2024-07-02 12:07:03
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты 30-мм автоматических станковых гранатометов АГС-17 «Пламя» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожили живую силу противника в зоне спецоперации. Минобороны России опубликовало кадры боевой работы гранатометчиков.

На данном участке в зоне СВО военнослужащие передвигаются от посадки к посадке только короткими перебежками. Один из военнослужащих показал отбитые позиции, где при отступлении ВСУшники оставили патроны от американского пулемета, а также бронешлемы западного производства.

Станковый гранатомет АГС-17 - противопехотное оружие, используется еще с 1970-х годов. Огонь можно вести не только со станка, но и устанавливать гранатомет на боевую технику. Обслуживается расчетом, состоящим из двух человек. Один из них ведет огонь, а второй подносит боеприпасы и помогает при смене огневой позиции.

Стрельба из гранатомета может вестись как по настильной траектории (обеспечивает наименьшее время полета гранаты к цели), так и по навесной. При навесной траектории создаются удобные условия для осколочного поражения противника.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #МО РФ #СВО
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