Власти Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводка

Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за поднятия уровня реки Уссури почти до опасных явлений, об этом сообщил глава районной администрации Александр Усенко в Telegram-канале.

«В связи с поднятием уровня р. Уссури до почти опасных явлений, подтоплением приусадебных участков и участков дорог, в селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское с сегодняшнего дня, 2 июля, объявлен режим ЧС», - сообщил Усенко.

Спасатели МЧС продолжают оказывать помощь жителям сел Забайкальское и Видное. За сутки из села Видное на лодочной переправе специалисты помогли добраться трем жителям села в магазин. Также пострадавших от паводка обеспечили необходимыми товарами, продуктами и водой.

Александр Усенко сообщил, что лично контролирует ситуацию с паводком в Хабаровском крае. По данным главы администрации, подтопленными остаются 28 приусадебных участков в селах Видное, Кедрово, Кукелево и 18 участков в селе Забайкальское.