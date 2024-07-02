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Власти Хабаровского края объявили режим ЧС из-за паводка

Более 40 приусадебных участков остаются подтопленными в четырех селах Хабаровского края.
Услада Дубинина 2024-07-02 11:42:29
© Фото: МЧС РФ

Режим ЧС ввели в Хабаровском крае из-за поднятия уровня реки Уссури почти до опасных явлений, об этом сообщил глава районной администрации Александр Усенко в Telegram-канале. 

«В связи с поднятием уровня р. Уссури до почти опасных явлений, подтоплением приусадебных участков и участков дорог, в селах Видное, Кедрово, Кукелево, Забайкальское с сегодняшнего дня, 2 июля, объявлен режим ЧС», - сообщил Усенко.

Спасатели МЧС продолжают оказывать помощь жителям сел Забайкальское и Видное. За сутки из села Видное на лодочной переправе специалисты помогли добраться трем жителям села в магазин. Также пострадавших от паводка обеспечили необходимыми товарами, продуктами и водой.

Александр Усенко сообщил, что лично контролирует ситуацию с паводком в Хабаровском крае. По данным главы администрации, подтопленными остаются 28 приусадебных участков в селах Видное, Кедрово, Кукелево и 18 участков в селе Забайкальское.

#в стране и мире #Хабаровский край #МЧС #уссури #подтопление
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