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В Бурятии перекрыли движение у границы с Монголией из-за обрушения моста

На автодороге А-333 (Култук - Монды) остановлено движение автомобильного транспорта.
Услада Дубинина 2024-07-21 13:32:08
© Фото: МЧС РФ

Частичное обрушение моста произошло в Бурятии из-за водных потоков, об этом сообщает ГУ МЧС России по республике. Движение машин по трассе А-333 перекрыто.

«Поступило сообщение о размыве подъезда к мосту через реку Большой Зангисан на федеральной автодороге А-333 (Култук - Монды). Проезд отсутствует, объезда нет», - указано в сообщении. 

На месте обрушения задействована спецтехника: 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, один экскаватор. К работе привлекли пять дорожных специалистов. На месте происшествия дежурят два поста ГИБДД. 

Для Главного управления МЧС России по Республике Бурятия ввели режим «повышенная готовность».

#обрушение #мост #МЧС #бурятия
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