В Бурятии перекрыли движение у границы с Монголией из-за обрушения моста

Частичное обрушение моста произошло в Бурятии из-за водных потоков, об этом сообщает ГУ МЧС России по республике. Движение машин по трассе А-333 перекрыто.

«Поступило сообщение о размыве подъезда к мосту через реку Большой Зангисан на федеральной автодороге А-333 (Култук - Монды). Проезд отсутствует, объезда нет», - указано в сообщении.

На месте обрушения задействована спецтехника: 20 самосвалов, два фронтальных погрузчика, один экскаватор. К работе привлекли пять дорожных специалистов. На месте происшествия дежурят два поста ГИБДД.

Для Главного управления МЧС России по Республике Бурятия ввели режим «повышенная готовность».