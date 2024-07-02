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Артиллеристы ВДВ поддержали российских штурмовиков под Часовым Яром

В ходе проведения воздушной разведки было выявлено передвижение личного состава и техники противника, информацию передали на командный пункт. Артиллеристы открыли огонь, цель была поражена.
2024-07-02 11:32:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты РСЗО «Град» Ивановского гвардейского соединения ВДВ поддержали наших штурмовиков в районе Часова Яра. Видео с действиями российских артиллеристов опубликовало МО РФ.

В описании к кадрам сказано, что воздушная разведка выявила передвижение личного состава и техники ВСУ и передала информацию на командный пункт, после чего расчеты РСЗО нанесли удар. В результате четких и слаженных действий цель была поражена.

На кадрах показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении. Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники. 

Артиллеристы работают каждый день в сложнейших условиях. Благодаря большому опыту у расчетов уходит лишь несколько минут от получения координат цели до первого выстрела.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #РСЗО #Град #МО РФ #СВО
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