Артиллеристы ВДВ поддержали российских штурмовиков под Часовым Яром

Расчеты РСЗО «Град» Ивановского гвардейского соединения ВДВ поддержали наших штурмовиков в районе Часова Яра. Видео с действиями российских артиллеристов опубликовало МО РФ.

В описании к кадрам сказано, что воздушная разведка выявила передвижение личного состава и техники ВСУ и передала информацию на командный пункт, после чего расчеты РСЗО нанесли удар. В результате четких и слаженных действий цель была поражена.

На кадрах показано, как реактивные снаряды поочередно сходят с направляющих и летят в заданном направлении. Важную роль в результативности удара играет точное наведение. В этом артиллеристам помогают беспилотники.

Артиллеристы работают каждый день в сложнейших условиях. Благодаря большому опыту у расчетов уходит лишь несколько минут от получения координат цели до первого выстрела.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.