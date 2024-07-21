ВКС России не допустили нарушения госграницы РФ бомбардировщиками США

Самолеты ВКС России не допустили нарушения госграницы РФ американскими бомбардировщиками В-52Н. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что средства контроля воздушного пространства над акваторией Баренцева моря обнаружили приближающаяся к границе страны групповая воздушная цель.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух были подняты истребители МиГ-29 и МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил», - говорится в сообщении Минобороны.

Экипажи истребителей идентифицировали цели как пару стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США. А при приближении самолетов РФ, американские самолеты выполнили разворот от государственной границы Российской Федерации, в результате нарушения границы не были допущены, и экипажи истребителей ВКС РФ благополучно вернулись на аэродромы базирования.

Как отметили в Минобороны России, полет российских истребителей выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.