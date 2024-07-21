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Опубликованы кадры уничтожения воинских эшелонов ВСУ ударами «Искандеров»

На опубликованном видео с высоты птичьего полета видно уничтожение живой силы противника нашими военнослужащими.
2024-07-21 10:45:55
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны России

Появились кадры уничтожения воинских эшелонов ВСУ российскими военнослужащими с помощью «Искандерами». Минобороны РФ предоставило записи с камеры дрона «Орлан-10».

На кадрах видно, как производится поражение живой силы и техники противника расчетами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М».

«В результате ударов уничтожены до 240 боевиков ВСУ и более 60 единиц военной техники, в том числе 14 бронеавтомобилей "MaxxPro" производства США», - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, военнослужащие уничтожили 10 бронемашин «Senator» канадского производства, семь БТР, две боевые разведывательные машины, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и свыше 20 единиц грузовой автомобильной техники.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Искандер-М #спецоперация #потери ВСУ #СВО
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