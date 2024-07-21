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Бойцы ВС РФ прикрывали собой мирных жителей при эвакуации из Красногоровки

Кадры штурма Красногоровки опубликовали в Минобороны РФ.
2024-07-21 10:25:51
© Фото: Минобороны России © Видео: ТРК «Звезда»

Бойцы 5-й отдельной мотострелковой бригады в ходе штурма эвакуировали мирных жителей из населенного пункта Красногоровка. Военнослужащие РФ защищали от бомбежек ВСУ население города, которое находится в тяжелых условиях. Штурмовики переводили жителей в безопасные укрытия, прикрывая собой от массированного непрекращающегося обстрела.

«Мы сказали, что согласны на эвакуацию. Они перебежали на другую сторону улицы, чтобы нас не засвечивать. Весь огонь взяли на себя, начался обстрел, был прилет в дом. Потом нам сказали, что сейчас будем очень быстро и сложно бежать по частному сектору», - рассказала мирная жительница Красногоровки Мария.

Военнослужащие РФ, снимая бронежилеты и рискуя своей жизнью, помогли укрыться в безопасное место жительнице Красногоровки, которая почти потеряла зрение.

«Жену на себе, на плечах носили, рисковали - снимали бронежилеты и на себе носили - сил нету пересказывать, не дай бог никому пережить», - рассказал со слезами на глазах мирный житель Владимир Зубарев.

ВСУ не дают гуманитарного коридора для жителей города, об этом сообщил заместитель командира бригады с позывным «Мамай». Украинские военные обстреляли автомобиль во время эвакуации гражданской семьи на машине. Заместитель командира 5-й бригады уточнил, что людей удалось эвакуировать без ранений.

Ранее появились кадры ожесточенных боев ВС РФ при освобождении Красногоровки.

Материал подготовили Услада Дубинина и Николай Баранов.

#армия #Минобороны РФ #ВСУ #эвакуация #Красногоровка
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