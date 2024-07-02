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Расчеты «Мста-С» уничтожили опорник с пехотой ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, укрепленные позиции ВСУ и лодки противника на Херсонском направлении.
2024-07-02 10:30:06
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчеты самоходных орудий «Мста-С» группировки войск «Днепр» поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем пехоту врага в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.

Разведка обнаружила украинский опорник и находящихся там боевиков. Данные передали на пункт управления артиллерией.

Артиллеристы выдвинулись на позиции и выпустили снаряды по вражеской цели. В результате противник потерял опорный пункт вместе с живой силой. Отстрелявшись по целям, артиллеристы покинули позицию.

В описании к видео говорится, что расчеты «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, укрепления и лодки противника на Херсонском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВСУ #Мста-С #Херсонская область #СВО
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