Расчеты «Мста-С» уничтожили опорник с пехотой ВСУ в Херсонской области

Расчеты самоходных орудий «Мста-С» группировки войск «Днепр» поразили опорный пункт и уничтожили засевшую в нем пехоту врага в Херсонской области, сообщает Министерство обороны России.

Разведка обнаружила украинский опорник и находящихся там боевиков. Данные передали на пункт управления артиллерией.

Артиллеристы выдвинулись на позиции и выпустили снаряды по вражеской цели. В результате противник потерял опорный пункт вместе с живой силой. Отстрелявшись по целям, артиллеристы покинули позицию.

В описании к видео говорится, что расчеты «Мста-С» группировки войск «Днепр» уничтожают бронетехнику, укрепления и лодки противника на Херсонском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.