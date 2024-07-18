Ученые из Китая нашли способ создавать более эффективные антибиотики

Ученые из КНР разработали новую стратегию при создании новых антибиотиков. Об этом сообщило издание Planet Today.

Согласно исследованиям, вирусы выделяют лизины - особые ферменты, которые инфицируют организм. Это открытие позволило ученым создать новый метод при разработке антибиотиков против вирусов, устойчивых к большинству препаратов.

Уточняется, что выделение из лизин антимикробных пептидов позволяет обнаружить подобные вещества от других вирусов. А это, в свою очередь, открывает новые возможности для разработки терапевтических препаратов на их основе.

Как отмечают исследователи, лизины считаются перспективной заменой традиционным антибиотикам благодаря их уникальным механизмам действия.