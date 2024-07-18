ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену

В Новгородской области пресекли деятельность местного жителя, обвиняемого в госизмене. Об этом сообщили журналистам в региональном Управлении ФСБ РФ.

«Сотрудниками УФСБ России по Новгородской области пресечена противоправная деятельность жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены», - указали в ведомстве.

Уточняется, что новгородец проявил инициативу и вступил в контакт с представителем украинского ГУР МО (Главного управления разведки Минобороны), при этом он являлся сотрудником одного из предприятий военно-промышленного комплекса. Затем житель Великого Новгорода передал украинцу сведения о войсковых частях в Новгородском районе.

Также он сообщил украинскому военному разведчику информацию о своей трудовой деятельности (место работы, назначение и объемы производимой предприятием продукции).

В частности, он «связался с проектом» и сфотографировал отделения полиции, направил данные о нахождении воинской части. Сотрудник предприятия ВПК сообщил, что сделал это добровольно, но в содеянном раскаивается.

В отношении новгородца возбудили уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена).