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В Дагестане водитель сбил силовиков при попытке задержания

Уточняется, что нарушитель задержан, информации о состоянии сотрудников правоохранительных органов нет.
Глеб Владовский 2024-07-18 14:20:03
© Фото: Эхо Дагестана, telegram © Видео: Эхо Дагестана, telegram

В Махачкале водитель сбил двух сотрудников правоохранительных органов, заблокировавших его машину. Об этом сообщил телеканал «360».

На опубликованных в Сети видео можно увидеть, как силовики вышли на проезжую часть, а сзади них, сбивая мешавшую машину, вылетел черный автомобиль.

В пресс-службе МВД РФ сообщили, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль, в котором находились трое предполагаемых сбытчиков запрещенных веществ.

«Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся в неизвестном направлении», - говорится в заявлении.

Уточняется, что нарушителей оперативно задержали. О состоянии правоохранителей информации нет.

#в стране и мире #Дагестан #Махачкала #МВД РФ
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