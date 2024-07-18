В Дагестане водитель сбил силовиков при попытке задержания

В Махачкале водитель сбил двух сотрудников правоохранительных органов, заблокировавших его машину. Об этом сообщил телеканал «360».

На опубликованных в Сети видео можно увидеть, как силовики вышли на проезжую часть, а сзади них, сбивая мешавшую машину, вылетел черный автомобиль.

В пресс-службе МВД РФ сообщили, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков остановили автомобиль, в котором находились трое предполагаемых сбытчиков запрещенных веществ.

«Когда полицейские стали подходить к машине, водитель на высокой скорости тронулся с места, сбил двух из них и скрылся в неизвестном направлении», - говорится в заявлении.

Уточняется, что нарушителей оперативно задержали. О состоянии правоохранителей информации нет.