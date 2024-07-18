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Российские средства ПВО сбили украинский самолет МиГ-29

Также за сутки удалось сбить три авиабомбы Hammer, шесть снарядов РСЗО HIMARS и 74 беспилотника.
2024-07-18 13:53:53
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Средства противовоздушной обороны Вооруженных сил России уничтожили украинский самолет МиГ-29. Об этом сообщает МО РФ.

Помимо уничтожения вражеского истребителя, средства ПВО сбили три французские корректируемые авиабомбы Hammer, шесть реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS, 74 дрона самолетного типа.

Также отличились силы Черноморского флота. В Черном море за сутки потоплены 10 безэкипажных катеров.

Кроме того, ВС РФ поразили инфраструктуру военного аэродрома, живую силу и военную технику ВСУ в 127 районах.

Между тем украинская сторона несет тяжелые потери в живой силе и военной технике. Только в зоне ответственности группировки войск «Запад» за сутки противник потерял до 520 человек, уничтожены шесть складов боеприпасов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #МО РФ #СВО
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