NYT: Трамп и Вэнс хотят ослабить доллар

Кандидаты от партии республиканцев Дональд Трамп и Джей Ди Вэнс планируют ослабить доллар. Об этом сообщила газета New York Times.

«В большинстве случаев Трамп предпочитает, чтобы его политика была "сильной", но, когда речь заходит о долларе, он уже давно придерживается другой позиции», - приводит его слова Sputnik.

Как отмечает издание, экс-президент США уверен, что из-за силы американской валюты, местным производителям стало труднее продавать свою продукцию за границу покупателям, использующим более слабые валюты. Это происходит потому, что их деньги стоят намного меньше, чем доллары, которые нужны для совершения сделок.

При этом неясно, каким образом Трамп собирается ослабить доллар. В качестве вариантов допускается их продажа для покупки иностранной валюты. Также не исключено попытаться убедить Федеральную резервную систему просто напечатать больше долларов.

Как отмечается в материале, «новая эра доллара» Трампа - Вэнса может иметь серьезные последствия как для США, так и для мировой экономики.