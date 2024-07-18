Ставропольская ведьма заинтересовала полицию любовью к обрядам на кладбищах

Полиция начала проверку ведьмы из Ставрополья, которая проводила обряды на кладбищах с использованием черепов птиц. Ведомство заинтересовалось колдуньей после жалоб жителей на ритуалы с могилами их родственников. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по региону.

«Все поступившие сообщения зарегистрированы сотрудниками ОМВД России "Шпаковский". Сейчас по ним проводится проверка, выясняются обстоятельства и подробности», - сообщили в ведомстве.

Полина Губанова предлагала навести порчу на бывшего за 15 тысяч рублей, об этом пишет SHOT. Обряд на приворот у местной ведьмы стоит в два раза дороже - 30 тысяч. Губанова, находясь на кладбище, гладила могилы и якобы общалась с духами.

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