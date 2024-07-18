Российский «Град» обрушился на боевиков ВСУ в зоне спецоперации

Кадры боевой работы расчета РСЗО БМ-21 «Град» гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» публикует Министерство обороны РФ. По данным ведомства, артиллеристы уничтожили скопление живой силы и боевую технику ВСУ.

Расчет выдвинулся в заданный район, занял позицию, развернул установку и обрушил реактивные снаряды на противника. На записи видно, что на машине установлена защита от дронов в виде решеток.

«Работаем в основном по скоплению живой силы противника и огневых средств. Срываем ротации и вообще не даем возможности поднять головы противнику», - рассказал старший офицер батареи с позывным Молот.

Боевые выезды выполняются ежедневно, артиллеристы бьют врага как в дневное, так и в ночное время суток. Для того чтобы не попасть под ответный огонь артиллерии ВСУ или удар вражеского беспилотника, после выполнения задачи расчеты оперативно покидают позицию.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.