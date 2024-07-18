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КС назвал эвтаназию беспризорных животных исключительной мерой

Уточняется, что она возможна только в случае опасности животных для человека.
Глеб Владовский 2024-07-18 11:02:16
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Конституционный суд признал умерщвление беспризорных животных в качестве крайней меры.

Уточняется, что суд вынес постановление по делу о проверке конституционности некоторых положений закона «Об ответственном обращении с животными», рассматривавшееся по запросу Верховного суда Бурятии.

В само учреждение до этого поступил иск от зоозащитников, которые считали неправомерной возможность эвтаназии животных на 31-й день с момента отлова, если за ними не пришли новые хозяева или представители тех или иных организаций.

В связи с этим Верховный суд Бурятии приостановил рассмотрение дела и передал его в Конституционный суд РФ поскольку была обнаружена неопределенность в вопросе применения в этом деле норм, передает РИА Новости.

В КС подчеркнули, что на федеральном уровне предусмотрены универсальные принципы обращения с животными без владельцев. Они предусматривают в том числе отлов, чипирование и вакцинацию.

#Животные #эвтаназия #конституционный суд рф
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