В Одессе ночью подожгли два автомобиля украинских военных

Два автомобиля украинских военных сгорели за ночь в Одессе, об этом сообщает издание «Страна». Транспорт был потушен сотрудниками МЧС.

«В Одессе ночью подожгли еще два авто военных», - указано в сообщении.

За неделю на территории Украины подожгли более 10 машин ВСУ. Поджоги устроили в Виннице, Харькове, Одессе, Днепре, Ровно. В Харькове сгорели два автомобиля марок Volkswagen и Mitsubishi. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы за дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.

ТАСС пишет, что серия поджогов является демонстрацией протеста против мобилизации. Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. После обновления требований повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.