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В Одессе ночью подожгли два автомобиля украинских военных

На Украине продолжаются поджоги транспорта военных.
Услада Дубинина 2024-07-18 11:03:31
© Фото: Одесса Инфо, Телеграм

Два автомобиля украинских военных сгорели за ночь в Одессе, об этом сообщает издание «Страна». Транспорт был потушен сотрудниками МЧС.

«В Одессе ночью подожгли еще два авто военных», - указано в сообщении.

За неделю на территории Украины подожгли более 10 машин ВСУ. Поджоги устроили в Виннице, Харькове, Одессе, Днепре, Ровно. В Харькове сгорели два автомобиля марок Volkswagen и Mitsubishi. Злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы за дело о препятствовании законной деятельности ВСУ.

ТАСС пишет, что серия поджогов является демонстрацией протеста против мобилизации. Напомним, что закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. После обновления требований повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично.

#в стране и мире #транспорт #ВСУ #мобилизация #поджоги
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