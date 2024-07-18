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Бойцы СВО протестировали гусеничные дроны для быстрой доставки грузов

Сборку самодельных наземных беспилотников поставят на поток военнослужащие группировки войск «Центр». Новые аппараты способны безопасно доставлять на передовую необходимый груз и вывозить с поля боя раненых.
Андрей Лазарев 2024-07-18 11:27:45
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мастера ремонтного подразделения группировки войск «Центр» собрали наземный гусеничный дрон для нужд военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Дистанционно управляемый беспилотник способен передвигаться по любой местности и разгоняться до двадцати километров в час.

К дрону крепится прицеп на колесах. Может перевозить полтонны полезной нагрузки. После сборки агрегат тестируют. Создаются условия, приближенные к боевым. Беспилотник проезжает под обстрелом к  нашим позициям, а оператор на безопасном расстоянии ловко маневрирует. Мощность сигнала позволяет управлять дроном на расстоянии до двух километров.

«Управление легко, как в компьютерной игре. Ездит плавно. Пульт сам от игрушечной машинки. Игрушечную машинку купили, перепрошили, сделали», - рассказывает оператор гусеничного беспилотника с позывным Башкир.

Агрегат полезен тем, что не только может безопасно привезти груз подразделениям, но и вывезти с поля боя сразу четверых раненых. Быстро, чтобы соблюсти правило, так называемого золотого часа. О том, из каких деталей собирался дрон, рассказывает командир взвода с позывным Искра.

«Двигатель стоит от скутера, раздаточная коробка от "Нивы". Также гусеницы от мотособаки - это электронное устройство, которое двигается на одной гусенице, но мы эту одну гусеницу сделали в две. И получилась у нас платформа побольше», - говорит он.

После обкатки специалисты делают первый и самый важный вывод - тест успешный. Дрон не заглох, не застрял, не опрокинулся, груз выдержал. Но уже есть планы как улучшить работу следующей платформы. Их сборку в подразделении ЦВО хотят поставить на поток.

«Будем усиливать антенны и соответственно мощность передачи. Дальность будем увеличивать. Доволен, но есть что доработать, будет еще лучше. Но, в принципе, очень неплохо получилось, я считаю. Старались не зря», - делится командир отделения с позывным Коптел.

Рабочих рук хватает, как и запчастей для будущих беспилотников. Мастера к делу привыкли подходить творчески. Тем более, что такие самоходные платформы могут спасти много жизней.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#беспилотник #наш эксклюзив #СВО #гусеничный дрон
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