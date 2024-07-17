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Над Харьковом заметили самолет британских ВВС

В небе над Украиной пролетел учебно-пилотажный самолет военно-воздушных сил Великобритании.
Услада Дубинина 2024-07-17 07:43:49
© Фото: raf.mod.uk

Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 ВВС Британии был замечен в небе над Харьковской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com.

На сайте уточнили, что самолет двигался на уровне около 6 000 м со скоростью порядка 798 км/ч. Около 23.00 по московскому времени воздушное судно пролетело над территориями ДНР и Запорожской области. Далее самолет заметили в небе над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины. По данным портала, учебно-пилотажный самолет направился в сторону Одессы.

#в стране и мире #Самолет #Харьковская область #ВВС Британии
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