Над Харьковом заметили самолет британских ВВС

Учебно-пилотажный самолет Grob Prefect T1 ВВС Британии был замечен в небе над Харьковской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Flightradar24.com.

На сайте уточнили, что самолет двигался на уровне около 6 000 м со скоростью порядка 798 км/ч. Около 23.00 по московскому времени воздушное судно пролетело над территориями ДНР и Запорожской области. Далее самолет заметили в небе над Сумской, Харьковской и Черниговской областями Украины. По данным портала, учебно-пилотажный самолет направился в сторону Одессы.